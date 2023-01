Belgische vissersvloot is stabiel gebleven in 2022 met 64 vaartuigen

In 2022 bleef de Belgische visserijvloot 64 vaartuigen tellen. Dat zijn evenveel vaartuigen als in 2020 en 2021, maar een halvering in vergelijking met 2000. Toen waren er nog 127 vaartuigen. De vaartuigen die uit dienst zijn getreden, werden actief vervangen door twee nieuwe vaartuigen. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld) aan minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V).

Volgens Tommelein is een eigen duurzame visserijsector belangrijk. “Visserij zit in onze geschiedenis en genen. Een eigen leefbare visserijsector helpt ook om delen van de voedselketen en kennis in eigen handen te houden. Daarom is het ook een goede zaak dat de Vlaamse overheid er voor gekozen heeft om vissers, net zoals andere ondernemers, door deze energiecrisis te helpen.”

Het afgelopen jaar ontvingen de reders alvast een belangrijke ondersteuning van de Vlaamse overheid om de meerkosten door de energiecrisis op te vangen. Zo kregen maar liefst 55 vaartuigen een subsidie van 100 à 200 euro per vaardag (met een maximum van 75 vaardagen) in de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 juli 2022. Het totaal voorziene budget bedroeg 600.000 euro. “Het is positief dat onze Belgische visserijsector – mede dankzij de ondersteuning van de Vlaamse overheid - het hoofd boven water wist te houden. We moeten echter waakzaam blijven voor de noodzakelijke innovaties binnen de sector wetende dat de gemiddelde leeftijd van de vaartuigen meer dan 30 jaar is. Het Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie dient hier komende jaren via duurzame & innovatieve projectsubsidies een belangrijke rol in te spelen”, zegt Tommelein nog.