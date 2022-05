Belgische vissers brachten nooit eerder zoveel... afval aan wal: “Doe dit elke zeereis, het komt onze Noordzee ten goede”

ZeebruggeDe Belgische vissers hebben vorig jaar samen 65 ton vuilnis uit onze Noordzee bovengehaald: drie keer zoveel als een jaar eerder. ‘Fishing for Litter’ heet het initiatief waaraan ze meewerken. “Onze vissers willen onze Noordzee proper houden, al mogen we niet op onze lauweren rusten”, zegt minister Vincent Van Quickenborne, die het resultaat maandag in Zeebrugge kwam bekijken.

Met het project Fishing for Litter, dat in ons land in 2016 startte, zetten vissers zich in voor het milieu. Al het zwerfvuil dat in hun netten belandt, gooien ze niet overboord, maar deponeren ze in een ‘big bag’. Die nemen ze mee naar de haven en plaatsen ze op de kaai. Daarna wordt de ‘grote zak’ gewogen, geregistreerd en de inhoud wordt naar het containerpark overgebracht. De vissers doen dat op vrijwillige basis. Belgische vissers kunnen het afval ook achterlaten in andere Europese havens. In ons land neemt de Rederscentrale in Zeebrugge de coördinatie op zich.

Smartphone-app

“We verzamelen elk jaar meer volume", zegt Sander Meyns van de Rederscentrale. “In 2017 brachten de Belgische vissers nog 2 ton afval aan land. In 2020 namen 23 Belgische schepen deel aan Fishing for Litter terwijl er een zestigtal Belgische visserijschepen actief is. Het aantal ligt daarom ook steeds hoger.” Om nog meer vissers warm te maken voor Fishing for Litter werd door de Rederscentrale en de federale overheid extra ingezet op sensibilisering en communicatie. Er is een smartphone-app voor de deelnemende vissers. Daarop kunnen ze efficiënt en zonder veel tijdsverlies signaleren welk soort afval ze waar en wanneer aan wal zullen brengen. Info over het aantal kilo afval wordt na weging toegevoegd aan het logboek.

Volledig scherm Vincent Van Quickenborne kwam kijken wat de vissers aan wal hadden gebracht. © RV

Dankzij de app en het inzetten op sensibilisering en communicatie is het aantal ton afval dat in 2021 werd opgevist, enorm gestegen. Het gaat om 65 ton: ten opzichte van 2020 is dat meer dan een verdrievoudiging. Ook het aantal vissersschepen dat deelnam aan het project, steeg in een jaar tijd van 23 naar 37. Het betekent dat er niet enkel meer vissersschepen meedoen, maar dat die schepen afzonderlijk ook meer afval aan land brengen. “Dat komt het marien milieu en de fauna en flora van onze Noordzee enkel maar ten goede”, zegt vicepremier en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die de vissers maandagmorgen persoonlijk kwam bedanken voor hun inspanningen, aan de vismijn in Zeebrugge.

Zwerfvuil in beken, riolen en rivieren

“Het toont dat onze vissers zich willen inzetten om onze Noordzee proper te houden. Maar die positieve evolutie betekent niet dat we op onze lauweren mogen rusten. Wat zij opvissen, is slechts een klein deel van het afval in onze Noordzee. De hele maatschappij moet beseffen dat het dumpen van afval not done is. Vroeg of laat komt heel wat zwerfvuil via beekjes, rivieren en riolen uiteindelijk in zee terecht.”

Volgens Sander Meyns hebben ook de vissers zelf belang bij het project. “Onze doelstelling is: op korte termijn het gros van de vloot motiveren om gedurende elke zeereis consequent afval aan boord te nemen en dit correct te registreren.”