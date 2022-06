Bekendste rijschool van Brugge is 60 jaar jong: “Dat extra paar pedalen blijft goud waard”

Met kantoren in Brugge, Heist, Knokke, Knesselare en Maldegem is Rijschool Topper nooit ver weg aan de oostkust en in het Meetjesland. Het moet zowat de bekendste rijschool van de streek zijn. Al drie generaties lang leiden ze jongeren en volwassenen op, of het nu gaat om een rijbewijs voor auto, motor of vrachtwagen. “Mijn grootvader is in 1962 gestart toen een rijbewijs eigenlijk nog niet noodzakelijk was om met een auto te mogen rijden", vertelt zaakvoerder Frederique Topper. Hij heeft er net weer een lesdag van 10 uur in de vrachtwagen opzitten. “Eigenlijk is het erg dat ik dit nog altijd moet blijven doen", zegt hij. “We hebben een schrijnend tekort aan leerkrachten. De opleiding is moeilijk en velen haken af”, stelt hij vast.