Bekendste juwelenzaak van Brugge viert 75 jaar in het centrum en de opvolging is verzekerd: “Dit met m’n dochter kunnen doen, geeft me nog het meeste voldoening”

Brugge Organisato­ren van Reiefees­ten, Tripel Dagen en Brugge Feest trakteren senioren op koffie en taart: “Een beetje warmte schenken aan de mensen: daar doen we ‘t al 65 jaar voor”

Bruggelingen kennen ze vooral van de Reiefeesten, Brugge Feest op oudejaarsavond of de Tripel Dagen tijdens de zomer, maar het jarige Comité voor Initiatief is méér dan dat. Dat bewees de vereniging, die al 65 jaar voor vertier zorgt in de stad, door drie namiddagen na elkaar koffie en taart te serveren aan telkens 150 senioren. “Eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer: een beetje warmte en gezelligheid schenken aan de mensen", zegt voorzitter Filip De Craemer.