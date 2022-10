Bekende Brugse schilder Frank Slabbinck (78) stelt samen met zijn zonen Stan (48) en Sammy (45) tentoon in de Speelmanskapel

BRUGGE ‘Ongehoor­za­me' cafébaas maakt blitzbe­zoek aan hof van beroep, maar vertrekt omdat hij niet in beklaagden­bank wil zitten

Hans Blanckaert (51), uitbater van Kingsclub in Brugge en het gezicht van ‘Belgians for Freedom’, is donderdag kort voor het hof van beroep verschenen. Daar vocht hij een eerdere celstraf aan, nadat hij had geweigerd om een coronapas en mondmaskers in zijn zaak te gebruiken. Het bleef evenwel bij een blitzbezoek: toen de voorzitter hem vroeg om plaats te nemen in de beklaagdenbank, wilde hij dat niet. De rechtbank trok zich even terug, waarna Blanckaert ostentatief de zaal verliet.

14 oktober