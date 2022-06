Bekend rooftoprestaurant Njord wellicht weken gesloten na brand: “De schade is groter dan gevreesd, maar we willen zo snel mogelijk weer klanten ontvangen”

De avondshift moest eigenlijk nog op gang komen. Maar voor de eerste gerechten op de grill belandden, moest rooftoprestaurant Njord, op de zevende verdieping van het ABC-gebouw in Zeebrugge, al ontruimd worden. “Er waren nog maar 15 klanten binnen die net aan het aperitief zaten", zegt chef-kok Robin Dendooven, die op dat moment achter het fornuis stond. “Plots zag ik hoe een zwart rookgordijn vanuit het afzuigsysteem de keuken binnensloeg. Het was geen normale rook, besefte ik meteen.” David Dendooven, de zaakvoerder van Njord, was net gearriveerd toen de zwarte rookpluim in de keuken sloeg. “Ik ben meteen naar de bovengelegen verdieping gelopen. Daar was het duidelijk: er was brand in de technische ruimte.”