Bejaarde fietser dan toch schuldig aan dood van motorrijder (25): "Het heeft lang geduurd, maar eindelijk eerherstel voor Jamy"

Motorrijder Jamy Destickere (25) treft geen schuld aan het ongeval dat hem in december 2020 het leven kostte. Dat besliste de Brugse politierechter. Zij oordeelde dat een 82-jarige fietser het ongeval veroorzaakte. Hij kreeg de opschorting: wel schuldig, maar geen straf. Een hele opluchting voor de familie van Jamy. “Het was het laatste dat we nog voor hem konden doen”, klinkt het.

Ze hadden de fietser zelf voor de rechtbank gedaagd. Omdat ze er niet mee konden leven dat het parket de zaak had geseponeerd. En de zaak, dat was het dodelijk ongeval waarbij Jamy Destickere (25) uit Oostkerke (Damme) om het leven kwam. Dat hij schuld zou treffen aan zijn eigen dood kon de familie niet hebben. En daarom volgde een rechtstreekse dagvaarding. “In hun ogen was dat het enige wat ze nog voor hem konden doen”, zegt Nick Lucas, de advocaat van de nabestaanden. “Ze wilden gewoon eerherstel voor Jamy.”

Even terug naar het ongeval: dat gebeurde op 22 december 2020 op het kruispunt van de Damse Steenweg met de Ronselarestraat in Dudzele (Brugge). Jamy reed toen met zijn motorfiets op die eerste weg. Een fietser van 82 jaar kwam vanuit de andere straat en wilde het kruispunt oversteken, maar het kwam tot een aanrijding tussen de twee. Jamy kwam ten val en belandde tegen een boom. Hij overleefde de klap niet.

Seponering

Maar toen het parket besliste om de zaak niet voor de rechtbank te brengen, kwam dat voor de nabestaanden als een mokerslag. Vooral omdat Jamy op een voorrangsweg reed en de fietser dus geen voorrang had gegeven. Het parket wilde prioriteit geven aan de burgerlijke afhandeling (lees: de financiële kant van de zaak). Maar daar gingen de nabestanden van Jamy niet mee akkoord.

In de politierechtbank stonden de twee kampen lijnrecht tegenover elkaar. Jamy reed volgens experts minstens 110 kilometer per uur waar slechts 70 was toegelaten. De discussie: lag het niet verlenen van de voorrang aan de oorzaak van het ongeval of toch de snelheid?

Beroep?

De politierechter hakte die knoop dinsdagmorgen in haar vonnis door. En ze legde de schuld voor het ongeval volledig bij de bejaarde fietser. “Het ongeval zou zich ook hebben voorgedaan als de motorfietser aan de toegelaten snelheid had gereden”, klinkt het. “De gevolgen zouden zelfs nog veel ernstiger geweest zijn.” Daarmee bedoelt de rechter dat de fietser de botsing dan wellicht ook niet had overleefd, omdat hij dan op een andere plek zou aangereden zijn.

De fietser kreeg tegelijkertijd wel de gunst van de opschorting en dus geen straf. Het vonnis is voor de nabestaanden van Jamy een goeie zaak. “Dit is voor hen een lange juridische weg geweest”, zegt hun advocaat Nick Lucas. “Het feit dat de rechter hen nu gelijk geeft, doet hen dan ook veel plezier.” De bejaarde fietser heeft nu wel nog twee weken om eventueel beroep aan te tekenen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.