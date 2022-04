“Begraaf dit onzalige plan nu maar definitief”: N-VA wil dat stadsbestuur afziet van bouwplannen in Mispelaar

"De bestendige deputatie motiveert haar beslissing dat in dit watergevoelige gebied geen appartementen met ondergrondse parkeergarages kunnen worden gebouwd”, zegt raadslid Pol Van Den Driessche. “Dat was ook altijd de stelling van omwonenden, experten, natuurliefhebber, de N-VA en andere politieke partijen. Nu nog bouwen in een signaalgebied, vlakbij de historisch Assebroekse Meersen, is totaal fout en onaanvaardbaar. Wij roepen dan ook Vivendo en burgemeester Dirk De fauw, die voorzitter is van deze huisvestingsmaatschappij, op om dit onzalige plan nu definitief te begraven. De dramatische overstromingen van de voorbije zomer moeten zelfs de meest fervente betonliefhebbers toch hebben overtuigd. Zeker in Assebroek, de meest volgebouwde gemeente van West-Vlaanderen.”