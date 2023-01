Bedank vrijwilligers en mantelzorgers met Doe Goed Pas

Met de Doe Goed Pas wil het Brugse stadsbestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun engagement als vrijwilliger of mantelzorger. “Solidariteit wordt meer en meer een sleutelwoord in deze samenleving. Willen we het leefbaar, warm en sociaal houden, dan zijn vrijwilligers en mantelzorgers van onschatbare waarde. Bruggelingen zetten zich vrijwillig in voor talloze organisaties, verenigingen, kwetsbaren in onze mooie stad. We kunnen niet zonder”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

“Uit de cijfers van de Stadsmonitor stellen we vast dat bijna één of vijf Bruggelingen aan vrijwilligerswerk doet. In vergelijking met andere steden is dat een zeer goed cijfer, want we scoren daardoor hoger dan de gemiddelde centrumstad.” Vorig jaar zijn ongeveer 11.000 passen verdeeld. Op dit moment wachten nog 212 vacatures op een geknipte vrijwilliger en er komen er elke dag bij. Vrijwilligers die nog geen pas mochten ontvangen sporen de verantwoordelijke van hun organisatie best aan om passen te bestellen via www.brugge.be/doegoedpas