Bazart, Anouk, Tourist LeMC, BLØF, Suzan & Freek en Metejoor naar Zeebrugge voor Live is Live

Het beste uit beide landen zal te zien zijn in de best mogelijke live omstandigheden. Dat is de belofte van het nieuwe concept Live is Live, dat met deze reeks namen de volledige affiche van haar eerste editie compleet maakt. Live is Live combineert alle voordelen van een outdoor show met het comfort van een moderne concertzaal op het strand van Zeebrugge, in de achtertuin van het feeërieke en historische Brugge en dat gedurende drie dagen op 17,18 en 19 juni.

Tickets voor Live is Live zijn verkrijgbaar vanaf 59 euro via www.liveislive.be. Live is Live biedt aparte upgrades voor wie dat wenst. Frontstage, voor wie de show vanop de eerste rij wil meemaken of een Sea View Seat waar je vanaf je eigen plek op een comfortabele tribune de show kan bekijken. Upgrades kunnen later gekocht worden of ter plekke op de dag zelf.

Hoewel Live is Live een concertreeks is, zullen er enkel dagtickets verkocht worden. Overnachten kan bij één van de vele campings in de buurt of een hotel in Brugge.