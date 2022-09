Bavo (20) en Joran (23) krijgen als kind jaren de schuld van criminele feiten, nu moet rechter oordelen of boze stiefmoeder (41) hen erin luisde: “We hopen dat mensen ons eindelijk geloven”

Brugge Club-ste­ward Dany (67) overlijdt bij tragisch ongeval in Brugse reien: “Ongelofe­lijk, een jaar geleden verloren we een collega aan kanker en nu dit”

De verslagenheid bij zijn collega-stewards van Club Brugge en familie is enorm. Dany Dejonckheere (67) kwam om onduidelijke redenen in de reien terecht en overleed. Zijn lichaam werd maandagochtend gevonden. “Vrijdagavond hadden we nog een goede babbel na de derby. Dany was een prachtkerel”, klinkt het in de blauw-zwarte familie. Zijn dochter is zwaar aangeslagen door het overlijden, maar vindt troost bij de vele steunbetuigingen. “Zo voel je hoe groot de verbondenheid binnen de club is", vertelt de vrouw.

