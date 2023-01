Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Brugge nog geld kan afhalen

Brugge Marie (30) en Dennis (34) verloren dit jaar hun baby William: “De feestdagen worden zwaar, maar hopelijk brengt het nieuwe jaar goed nieuws”

Kerst zal nooit meer hetzelfde zijn voor het gezin van Marie Corthier (30) en Dennis De Rycke (34) uit Brugge. Twee jaar geleden verwachtten ze in deze periode hun zoontje William, in juni van dit jaar moesten ze hun oogappel afgeven na een ongelijke strijd tegen een ongeneeslijke ziekte. “Dit jaar is het niet gelukt, maar in 2023 zullen we weten of we het belangrijkste puntje op Williams bucket list kunnen afvinken...”

2 januari