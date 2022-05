Bakkerij Sint-Pieters blijft na 35 jaar gesloten: "Wie onze stiel doet, behoort tot een uitstervend ras”

Patrick Vandenberghe begon de bakkersstiel op zijn 14de op leercontract en dertien jaar later startte hij samen met zijn echtgenote, die kok was van opleiding, Bakkerij Sint-Pieters langs de Sint-Pieterskerklaan. “Op 6 januari 1987 kwamen we hier voor de eerste keer en we moesten meteen beslissen, want er was nog een kandidaat-koper. We hebben niet getwijfeld en op 1 mei van dat jaar gingen onze deuren voor het eerst open. We deden enkele investeringen in het atelier en toen we vijf jaar bezig waren, werd de winkel volledig gerenoveerd.”