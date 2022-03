Bakker Glenn maakt brood met hoofd van Poetin op: “Om deze paljas in stukjes te kunnen snijden”

Het ligt in de toonbank van microbakkerij De Brooderij in Brugge, zijn eigen zaak. Glenn is ook leerkracht aan de bakkerijschool Ter Groene Poorte in Brugge. “De afgelopen weken worden we geconfronteerd met torenhoge energie- en grondstofprijzen, als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne", zegt Schutyser. “Dat komt allemaal door één man, een dictator die in deze wereld te veel macht heeft. Uit protest hebben we in onze eigen microbakkerij in Brugge daarom een ‘slicehimup’-broodje gemaakt met afbeelding van deze Russische dictator. Want geef nu toe veel mensen wensen deze paljas in stukjes te kunnen snijden…”