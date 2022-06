Baby William (14 maanden) overlijdt aan zeldzame ziekte: “We zijn thuis met twee, maar in ons hart altijd met drietjes”

BruggeBaby William uit Brugge is donderdag gestorven. Het jongetje leed aan een ongeneeslijke stofwisselingsziekte en werd amper veertien maanden oud. Toen zijn ouders hoorden dat hun zoontje niet lang zou leven stelden ze nog een bucketlist op. Maar daarvan konden ze helaas maar weinig vakjes afvinken. “We zijn thuis met twee, maar in ons hart altijd met drietjes”, schrijven ze in een hartverscheurende boodschap.

“William zijn sterk hartje wilde langer bij ons blijven. Maar de rest van zijn lichaampje kon niet meer. Vandaag heeft William zijn rust gevonden, na een oneerlijke strijd van… De grootste vechter tot de laatste seconde… Woorden schieten tekort, we zijn gebroken. We zijn thuis met twee, maar in ons hart altijd met drietjes.” Dat lazen de duizenden volgers van mama Marie Corthier (30) donderdagavond op haar sociale media.

Kleine leeuw

Wie de pagina van Marie en haar zoontje volgt, wist al eventjes dat het niet goed ging met de kleine William uit Brugge. Het jongetje was voor de zoveelste keer in het ziekenhuis beland. Net voor het gezin naar Barcelona zou afreizen om een dure, alternatieve behandeling op te starten. Baby Wiliam vocht nog dapper - een kleine leeuw werd niet voor niets zijn symbool - maar stierf donderdag in het bijzijn van zijn ouders.

William leed aan het syndroom van Menkes. Een ongeneeslijke stofwisselingsziekte waarbij te weinig koper in het lichaam aanwezig is. In Europa zijn maar een paar gevallen bekend. De vooruitzichten waren bikkelhard: volgens de dokters zou William tussen anderhalf en drie jaar oud worden.

Bucketlist met weinig vinkjes

Mama Marie en papa Dennis (34) raapten al hun moed bijeen en stelden een bucketlist voor hun zoontje op. “Het was de enige manier om wat perspectief te creëren. En we willen hem geven wat we aan een ander kind zouden geven”, zeiden ze daarover. “Alleen moet het bij hem allemaal in een veel kortere tijdspanne.” Op de lijst: heel wat gewone dingen, zoals naar de kapper gaan, Plopsaland en de dierentuin bezoeken, tandjes krijgen en met vingerverf spelen. Maar ook citytrips naar Londen en Parijs. Helaas blijven heel wat vakjes van de lijst nu achter zonder vinkje.

Volledig scherm Tussen De Mensen - TDM - Marie Corthier en partner Dennis ouders van baby William TDM © RV

Alternatieve behandeling in Barcelona

Toen Williams ouders over een alternatieve behandeling hoorden, twijfelden ze niet. Alleen: daar hadden ze maar liefst 100.000 euro voor nodig. Een bedrag dat ze via crowdfunding bij elkaar kregen. De Gentse vzw Perliespillows verkocht knuffels voor William. Een tweetal weken geleden stond hun vlucht naar Barcelona en de eerste stap van de behandeling daar gepland. Maar William verzwakte te erg en vliegen werd onmogelijk.

Het gezin werd voor de zoveelste keer verbannen naar een ziekenhuiskamer. En daar bleek dat de kleine leeuw wellicht aan zijn laatste gevecht bezig was. Donderdag verloor het jongetje de strijd.

Ongelijke strijd

Zijn ouders zijn overmand door verdriet, maar vonden toch de moed om een boodschap de wereld in te sturen. “Onze kleine baby William leverde een vreselijke strijd tegen de haast nog ongekende ziekte van Menkes, die sinds zijn recente ziekenhuisopname medio mei helaas onomkeerbaar was geworden. Ons kindje mocht amper 14 maanden oud worden”, zeggen papa Dennis en mama Marie. “William heeft gevochten als een leeuw om bij ons te mogen blijven. Dat deed zijn hartje tot het allerlaatste moment. Helaas was zijn strijd ongelijk. Tijdens zijn korte leventje heeft William zovele mensen verbonden en geraakt. Dit blijkt uit de vele acties die werden opgezet om geld in te zamelen voorzijn experimentele behandeling, die helaas nooit heeft kunnen aanvatten. In het licht hiervan werd de vzw Voor William opgericht en werd met jullie steun een groot bedrag bijeengesprokkeld. Het is ons grootste doel om de vzw verder te zetten en de ingezamelde (in te zamelen) gelden aan te wenden in de strijd tegen de ziekte van Menkes of om andere zorgouders te ondersteunen, dit in dankbare herinnering aan onze lieve William.”

