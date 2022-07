Baby Claire zorgt voor vrouwelijk viergeslacht

Brugge Reünie van legenda­risch Brugs café: "We leerden elkaar kennen in De Vuurmolen en 25 jaar later zijn we nog steeds gelukkig samen”

Het legendarische café De Vuurmolen was jarenlang een begrip in onze stad en ver daarbuiten. Voormalig uitbater Jan Lantsoght vond dat het hoog tijd was om de trouwe klanten van weleer eens samen te brengen. Hij vond daarvoor meteen een bondgenoot in zijn voormalige kelner Thierry Striepsteen, die ‘t Molenhuis langs de Potterierei uitbaat. Gisterenavond werden heel wat herinneringen bovengehaald tijdens de reünie en ook de pinten werden zoals in het verleden aan de lopende band getapt. Alle aanwezigen waren het er over eens: “Een café als De Vuurmolen komt nooit meer terug in Brugge.”

