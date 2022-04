Autokrasser (36) die 50 slachtoffers maakte in Brugge verschijnt voor rechtbank: “Maar van kwaadwillig opzet was geen sprake”

BruggeEen 36-jarige Bruggeling die begin vorig jaar ruim 50 wagens bekraste in Brugge, kampt met zware psychologische problemen. Dat werd vrijdagochtend duidelijk toen de beklaagde zich moest verantwoorden voor de politierechtbank. De man kampt bovendien met een drugsproblematiek, wat een trigger is voor zijn psychoses. Een verklaring voor zijn daden kon de dertiger niet meteen geven, zegt zijn advocaat. De vraag is nu of hij op strafrechtelijk gebied wel gestraft zal worden. “De zaak is verjaard”, zegt zijn raadsman.