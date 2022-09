Autobrand aan station snel onder controle

Brugge WK VOETBAL. Nog twee maanden tot Qatar, maar ligt Brugge (al) wakker van de Rode Duivels? “Voor een WK-dorp is er eigenlijk geen plaats”

Als over twee maanden - op 20 november - de WK-voetbalgekte losbarst, zal die beleving toch een stuk minder zijn dan gewoonlijk in Brugge. Dat blijkt uit de grote rondvraag van Het Laatste Nieuws. “Kerst- en voetbalsfeer zijn misschien moeilijk met elkaar te rijmen”, klinkt het. Van een WK-dorp op 't Zand is straks geen sprake en ook indoorlocaties zoals het BMCC of het Concertgebouw lijken niet meteen in aanmerking te komen. Bij de horeca loopt wel een... grote pronostiek.

21 september