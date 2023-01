Autobestuurder en fietser gaan met elkaar op de vuist na bijna-aanrijding: "Hij maakte een opmerking over mijn vermoorde moeder”

Brugge Ruth (42) realiseert kinder­droom met eigen kinderkle­ding­win­kel in hartje Brugge: “Hier vallen alle puzzelstuk­jes samen”

In de Burgstraat, met zicht op het historische plein en het Stadhuis, heeft Ruth Decaesstecker (42) zopas The Milky Way geopend. Dat is een kinder- en tienerkledingwinkel met originele merken.

23 januari