Atletiekpiste van domein Sport Vlaanderen wordt vernieuwd mét geld van Vlaanderen: “Eerste stap naar een echte innovatiesportcampus”

Het hele project wordt geraamd op liefst 28 miljoen euro. “De hernieuwde piste moet op tijd klaar zijn om het EK voor juniores in 2025 te organiseren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA), die van haar partijgenoot en minister van Sport Ben Weyts de bevestiging kreeg. Het omnisportcentrum van Sport Vlaanderen in Brugge biedt momenteel een brede waaier van sportfaciliteiten aan. Naast de 15 sportzalen voor de indoorsporten, beschikt de site ook over een Finse piste, rugbyveld, voetbalveld, wielerpiste, skeelerpiste en een atletiekterrein met looppiste van 400 meter. Voor de vernieuwing van de hele site en het uitrollen van het masterplan is Vlaanderen bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen en duit in het zakje te doen.