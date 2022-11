Ateliers van De Tank verhuizen van de Burg naar Assebroek: “Leegstaand landhuis zal onze creativiteit prikkelen”

Brugge 3,4 miljoen Belgen kozen afgelopen jaar voor een uitstap naar Brugge en die weten precies waarom: “Om te wandelen, op restaurant te gaan, terrasjes te doen en om te shoppen”

Tussen juni 2021 en juni 2022 heeft Westtoer 3,4 miljoen binnenlandse dagtoeristen geteld in Brugge. Wie naar Brugge komt, doet dat meestal in gezelschap en kiest voor wandelen, restaurants bezoeken en shoppen. Eén op de vijf Belgische bezoekers komt uit Wallonië of Brussel. “Dankzij de coronacrisis heeft de Belg Brugge herontdekt”, weet schepen van Toerisme Mieke Hoste.

23 november