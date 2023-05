ASSISEN. Verliefd, verloofd, bijna getrouwd en dood in één jaar tijd

Laatste voorberei­din­gen aan de gang voor Heilig Bloedpro­ces­sie in Brugge, maar blijft het droog? “We bekijken de weersvoor­spel­lin­gen continu”

“Als het weer meewil, dan wordt het een knaller van een editie, want het enthousiasme bij de figuranten en medewerkers is bijzonder groot.” Coördinator Matthieu Clarysse ziet het helemaal zitten voor komende donderdag, al kijkt hij ook naar boven. Want als het regent, zitten ze in Brugge met een probleem.