ASSISEN. Sacha Brunessaux (23) krijgt 10 jaar voor dodelijk schot tijdens drugsdeal: “De intenties van het slachtoffer waren niet onbesproken”

Brug over de E40 is er voortaan enkel nog voor voetgan­gers, fietsers en dieren: “Zal geen grote mobili­teits­in­gre­pen vergen”

Een zogenaamd ecoveloduct over de E40 zorgt in de toekomst voor een veilige verbinding van Jabbeke naar Brugge en omgekeerd. De brug in de Doornstraat werd tot nu ook door automobilisten en tractoren gebruikt, maar dat zal niet meer kunnen. Enkel voetgangers, fietsers en dieren mogen er nog over. De brug verbindt de domeinen Beisbroek en Tillegem met Vloethemveld.