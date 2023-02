ASSISEN. Proces rond fatale drugsdeal stilgelegd door wrakingsverzoek, familie reageert ontzet: “Alsof onze broer en zoon tweede keer werd doodgeschoten”

Het assisenproces rond de fatale drugsdeal in Roeselare ligt voor onbepaalde tijd stil. De advocaten van Sacha Brunessaux (22) dienden een verzoekschrift in om de voorzitter te wraken. “Het gevolg is dat de procedure wordt geschorst en we niet verder kunnen”, zegt voorzitter Joeri Pieters. “Het Hof van Cassatie zal nu moeten beslissen hoe het verder moet.” De nabestaanden reageren ontzet.

Vrienden en familie omschreven hem als een rustige, vriendelijke jongen en zijn bazen als een goede werkkracht. Agaverdi Mahmudov (18) had alles om het te maken, maar toch liet de Menenaar zich in februari 2020 verleiden tot een drugsdeal, die fataal afliep. Agaverdi werd met één kogel om het leven gebracht door Sacha Brunessaux (22) uit Roeselare. Een ongeval, zoals die laatste zelf beweert, of doodslag? Lees alles over de dodelijke ripdeal in ons dossier.

De zitting zou donderdag normaal om 9 uur starten met enkele moraliteitsgetuigen van Agaverdi ‘Agach’ Mahmudov (18). Al van bij aanvang was echter duidelijk dat er iets aan de hand was. De volksjury werd aanvankelijk de zaal binnengeleid, maar een kwartier later weer weggebracht. De advocaten van de burgerlijke partijen troepten samen in een zaaltje achteraan het assisenhof.

Wrakingsverzoek

Na een halfuurtje keerde de jury terug en kwam ook het hof de assisenzaal binnen. Voorzitter Joeri Pieters nam meteen het woord. “Er is mij meegedeeld dat, naar aanleiding van de zitting van gisteren, meester Platteau om 9.06 uur een wrakingsverzoek heeft neergelegd op de griffie. Over de redenen mag ik niets zeggen. Het gevolg is wel dat de procedure wordt geschorst en we niet verder kunnen. Er zal een verdere beoordeling volgen door het Hof van Cassatie. Normaal doet die uitspraak binnen de acht dagen. Als het vindt dat het verzoek terecht is, zal de procedure vanaf nul herbeginnen met een andere jury. Als het zou vinden dat het verzoekschrift niet terecht is, zal de procedure op een verdere datum worden verdergezet.”

Timing proces

Woensdagavond was de zitting met een discussie afgelopen over de timing van het verdere proces. De voorzitter maakte toen duidelijk dat hij geen voorstander was om vrijdagnacht nog verder te doen met de pleidooien en het debat over de strafmaat maandag wilde verderzetten. Hij leek echter niet in de voorwaardelijke wijs te spreken en dat werd hem mogelijk kwalijk genomen door de advocaten van Sacha Brunessaux, die voor een vrijspraak willen gaan. Zelf wilden ze daar donderdagmorgen niets over kwijt. “Ik ga geen uitspraken doen in de media over de inhoud van ons verzoekschrift”, reageert meester Johan Platteau.

De burgerlijke partijen betreuren de nieuwe wending op het proces. “We zijn voorstander van de rechten van verdediging, maar voor de cliënten is dit verschrikkelijk”, reageert Brian Stuckens, een van de advocaten van de moeder en broer van het slachtoffer. “Het was al een lang en zwaar proces. Ze hadden gehoopt vrijdagavond het verdict te kennen, maar zover komt het nu niet. Vandaag hebben ze het gevoel alsof hun broer en zoon een tweede keer werd doodgeschoten.”

