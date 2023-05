ASSISEN LIVE. “Tom Spier” laat zowaar een traan: “Ik heb spijt dat ik een goed mens, mijn beste vriend, op gruwelijke wijze gedood heb”

NET OPEN. Joran (23) bergt voetbal­droom op en start eigen barbershop in Sint-An­dries: “Voetbal­lers willen altijd scherp geknipt staan”

Even zag het ernaar uit dat hij een carrière als profvoetballer zou uitbouwen, maar een opeenvolging van blessures deed hem nadenken over zijn toekomst. Toen kreeg hij onverwachts de smaak te pakken om haar te knippen. En nu is er de volgende stap. Met JCutz opent Joran Van de Velde zijn eigen barbershop langs de Legeweg in Sint-Andries. “Heel wat voetballers van Club en Cercle zullen hier passeren, maar natuurlijk is iedereen welkom”, klinkt het.