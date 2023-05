ASSISEN LIVE. Keert geheugen van “Tom Spier” terug tijdens z'n verhoor over de moord op z’n 90-jarige vader?

32ste Feest in ‘t Park staat in het teken van thema ‘water’

De 32ste editie van Feest in ‘t Park, de traditionele zomeropener in het Brugse Minnewaterpark, staat in 2023 in het teken van water. Al moet je dat niet te letterlijk nemen: er wordt gehoopt op mooi weer op zaterdag 24 juni.