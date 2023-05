ASSISEN LIVE. Een jongeman 20 dagen in coma geslagen en een carrière als portier: getuigen komen verleden van “Tom Spier” blootleggen

Tom “Spier” Debaillie (59) was allesbehalve een doetje in het verleden. Hij werkte jarenlang als portier in tal van dancings en liet meermaals z’n vuisten spreken. Zeventien jaar geleden werd een jongeman op straat zelfs bijna dood geslagen door de Kortrijkzaan. Woensdag komen tal van getuigen de criminele carrière van de voormalige bodybuilder uit de doeken doen in het Brugse assisenhof. Volg hieronder alles in onze liveblog.