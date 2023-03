ASSISEN KOTMOORD. Musawi (24) schuldig aan dubbele moord: “Hij kon niet verkroppen dat Youlia hem afwees, maar wel bij Nessar de nacht verderzette”

ASSISEN KOTMOORD. Ouders Musawi (24) omschrij­ven hun zoon als een goede jongen: “Als er gevochten werd, liep hij altijd weg”

“Vechtpartijen? Messen? Drugs? Neen, daar weten we niets van.” De ouders van Mohammad ‘Taqi’ Musawi (24) ontkenden in het Brugse assisenhof ooit problemen te hebben gehad met hun zoon. Het beeld dat ze van hem schetsten stond mijlenver af van z’n strafblad en de feiten waarvoor hij terechtstaat. “Het is spijtig dat zoiets gebeurd is”, verwees papa Musawi naar de dubbele moord.