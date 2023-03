ASSISEN KOTMOORD. Mohammad Musawi (24) loog tegen hulpdiensten na steekpartij: “Melding dat hij neergestoken was door vriend”

Roland Moerkerke (77) reageert emotioneel bij succes van Brugs carnaval: “Dit is het resultaat van het keiharde werk van mijn bestuur”

Hij is al 54 jaar carnavalist en sinds 1990 is hij de voorzitter van de Brugse Karnavalraad (BKR). Voor de start van de carnavalsstoet aanschouwde hij trots de wagens en groepen die verzamelden op ‘t Zand. Met tranen van blijdschap in de ogen vertrouwde Roland Moerkerke (77) ons zaterdag toe dat hij zielsgelukkig was om te zien dat het Brugs carnaval aan een heropleving toe is.