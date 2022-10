ASSISEN. Kenan Bulut (57) krijgt 23 jaar opsluiting voor duinenmoord: “Mag ik nog iets tegen m’n kind zeggen?”

Zeebrugge ASSISEN. Het vizier op een andere potentiële dader en een onduidelij­ke doodsoor­zaak: mysterie rond duinen­moord wordt steeds groter

Het mysterie rond de duinenmoord in Zeebrugge is dinsdagvoormiddag alleen maar groter geworden. Niet alleen konden de speurders hoofdverdachte Kenan Bulut (57) nooit in Zeebrugge plaatsen, een precieze doodsoorzaak kon ook nooit worden teruggevonden bij z’n vriendin Milena Raycheva (26). “Als het slachtoffer gesmoord is, zien we daar meestal letsels van. En die waren hier niet”, stelde wetsdokter Geert Van Parys. Waarna een inwoonster van Zeebrugge opnieuw een veroordeelde moordenaar uit Antwerpen als potentiële dader aanwees.

19 oktober