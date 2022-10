ASSISEN. Het vizier op een andere potentiële dader en een onduidelijke doodsoorzaak: mysterie rond duinenmoord wordt steeds groter

Zeebrugge ASSISEN. Kenan Bulut (57) ontkent elke betrokken­heid bij duinen­moord: “Ik dacht dat Milena in Bulgarije was”

Zoals verwacht heeft Kenan Bulut (57) tijdens z'n verhoor in het Brugse assisenhof z’n onschuld uitgeschreeuwd. Met de duinenmoord in Zeebrugge op Milena Raycheva (26) had hij naar eigen zeggen niets te maken. “Dat we veel ruzie hadden? Dat waren gefabriceerde verklaringen”, beweerde de Turkse Rotterdammer. Waarna een surfer kwam getuigen over een mogelijke andere piste die ooit onderzocht werd: die van een veroordeelde moordenaar uit het Antwerpse.

17 oktober