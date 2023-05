ASSISEN. Frans Debaillie (90) stierf gruwelijke dood: “Minstens 50 letsels vastgesteld op z’n lichaam”

ASSISEN. “Tom Spier” werd kwaad omdat z’n vader de hond een tik gaf met het televisie­bak­je: “Een blinde aanval van razernij”

In het Brugse assisenhof is het proces van start gegaan tegen Tom Debaillie (59). “Tom Spier”, zoals de Kortrijkzaan wordt genoemd, gaf tijdens het onderzoek toe dat hij z’n 90-jarige vader Frans een vuistslag gaf. Maar hoe de gepensioneerde arts dan zo zwaar toegetakeld geraakte, beweerde hij zich niet meer te herinneren. Ook tijdens z’n verhoor vrijdag bleef Debaillie die black-out volhouden, terwijl hij over al de rest wel honderduit babbelde. Herlees alles nog eens hieronder.