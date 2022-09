Asielzoeker laat voorlopig verblijfsdocument vervalsen om te kunnen blijven werken: parket vraagt 7 maanden cel

De Irakees kwam in 2015 aan in België, nadat hij gevlucht was uit z'n thuisland. Hij vroeg in ons land asiel aan, maar die aanvraag werd in 2017 geweigerd. Ali O. bleef echter nieuwe aanvragen indienen, wat volkomen wettelijk is. In totaal vroeg hij volgens het parket sindsdien tot zes keer toe asiel aan.