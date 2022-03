Asfalteringswerken en amper 30 km per uur op stukje Brugse ring tijdens paasvakantie

Sint-Pieters Bewakings­beel­den tonen hoe dief fiets steelt in amper enkele seconden: “Dader wist precies wat hij moest doen”

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een dief zaterdag op klaarlichte dag schaamteloos een fiets heeft gestolen bij een woning in Sint-Pieters (Brugge). De tweewieler kon uiteindelijk wat verderop in een andere wijk teruggevonden worden. “Gelukkig is hij nog in goeie staat”, zegt de eigenaar.

28 maart