Archeologische opgravingen aan Onze-Lieve-Vrouwekerk eindelijk afgerond, maar werken zijn nog niet helemaal klaar

Sinds eind mei 2021 zijn de archeologen aan de slag in de zone van de toekomstige pompput nabij de kerk. In maart 2022 moest het veldwerk even opgeschort worden omwille van de grote diepte van de werkput en de hoge grondwaterstand. Om de laatste lagen op te graven, hadden de archeologen namelijk bemaling nodig om het grondwaterpeil tijdelijk te verlagen. Het verkrijgen van deze vergunning had dan weer heel wat voeten in de aarde, waardoor ‘de put van Brugge’ stilaan potsierlijk begon te worden. De voorbije twee weken kon dan eindelijk vooruitgang geboekt worden.

Stadsarcheoloog Frederik Roelens spreekt van een geslaagde opgraving: “In totaal duurden de opgravingen ongeveer 11 maanden op het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid. Dat is uitzonderlijk. Een doorsnee archeologische opgraving in Vlaanderen duurt een zestal weken, maar gezien het delicate werk en de dense hoeveelheid botmateriaal, was de lange doorlooptijd hier onvermijdelijk.” Er werden beschilderde grafkelders gevonden, intacte graven en liefst 1.246 skeletten. “De kenniswinst die we door deze opgraving zullen verkrijgen over Brugge in de middeleeuwen, mag zeker niet onderschat worden”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Het is namelijk de eerste keer in Brugge dat archeologen een volledige doorsnede van het kerkhofpakket, dat net onder de kasseien begint en doorloopt tot op grote diepte, konden maken.”