Archeologiedagen lokken massaal Bruggelingen die dolenthousiast zijn over de opgravingen op de BRUSK-site: “Het is veel meer dan een putje graven”

Drie op vier Bruggelin­gen doen aan sport: “Dit is een ontzettend hoog cijfer”

Uit onderzoek van de KU Leuven in opdracht van de stad Brugge blijken drie op vier Bruggelingen competitief of recreatief aan sport te doen. Net geen 5.000 Bruggelingen vulden daarvoor een uitgebreide rondvraag in. Uit de resultaten komt ook een zeer duidelijke top-3 van meest populaire sporten.