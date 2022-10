Archeologen voeren bodemonderzoek uit in Sint-Pieters

Concreet wordt de centrale leiding van het warmtenet na bijna 40 jaar wordt vervangen en uitgebreid in de richting van het stadscentrum. “Deze werken vormen een uitgelezen kans voor onze archeologen om te kijken wat de Brugse ondergrond ons kan leren over het verleden van onze stad”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “We hebben de voorbije jaren gezien dat er heel veel schatten in de bodem zitten, maar die worden bij dit vooronderzoek niet onmiddellijk verwacht. Wat hier wel heel leerzaam is, is de studie van het bodemarchief. Hierbij gaat het vooral om de vraag of de bodem intact is of verstoord - door eerdere werken bijvoorbeeld. Mocht uit dit landschappelijk booronderzoek blijken dat bepaalde plaatsen interessant zijn, zullen we deze nog verder onderzoeken, bijvoorbeeld met een aantal kleine proefsleuven. Maar zover zijn we nog niet.”