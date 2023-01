‘Apotheek van wacht’ riskeert alsnog 30 maanden effectief voor drugshandel

Brugge Van het Chinees restaurant van hun vader naar een eigen concept vol Aziatische lekkernij­en: Bowls opent stek op het Walplein

Op het Walplein in Brugge openden de broers Kwan Juk en Kwan Hi zopas het restaurant Bowls. Het is de tweede vestiging van de Aziatische keuken, nadat de familie al 35 jaar naam en faam maakt in Kortrijk. Daar begon het ooit met een Chinees restaurant in het centrum. De broers maakten er een modernere versie van en brengen het concept ook naar de Breydelstad. “Brugge wekt bij ons een waar vakantiegevoel op.”

