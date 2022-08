Angelo (35) is weer thuis na harttransplantatie: “Precies alsof ik de coronaregels weer moet volgen. Alleen is dat deze keer met plezier”

AssebroekAngelo Van Loo (35) is ruim twee weken na zijn harttransplantatie terug thuis in Assebroek (Brugge). De broer van ex-profvoetballer Anthony (33) is nog moe, maar met zijn nieuwe hart gaat alles uitstekend. “Volgens de dokters kan het eigenlijk niet beter gaan. Ik moet nog voorzichtig zijn, maar het is heel prettig om terug thuis te zijn”, zegt hij.

Afspreken met mensen doet hij in de tuin. En in binnenruimtes moet hij een mondmasker aan. Zijn tanden poetst hij verplicht vier keer per dag. Knuffels en kussen mag hij nog even niet krijgen. Voor Angelo Van Loo (35) uit Assebroek lijken de coronaregels terug te zijn. Maar je hoort er hem alleszins niet over klagen. “Ik moet heel voorzichtig zijn. Voornamelijk voor infecties. Maar dat neem ik er met veel plezier bij”, zegt hij.

Angelo is de broer van ex-profvoetballer Anthony Van Loo. Die zakte op 11 mei 2018 in elkaar toen hij met zijn ploeg KV Kortrijk op het veld stond. Zijn defibrillator redde toen zijn leven. Angelo had er ook zo eentje ingeplant, want de twee lijden allebei aan dezelfde hartstoornis. Alleen was de situatie bij Angelo ernstiger. Zo ernstig dat hij op de lijst voor een donorhart kwam te staan. Want als dat er niet kwam, zou hij het niet redden.

2,5 jaar op de wachtlijst

Maar liefst 2,5 jaar moest hij wachten. En in die tijd hing zijn leven meermaals aan een zijden draadje. Maar op 27 juli was het plots toch zo ver. Er was een geschikte donor en Angelo ging na lang wachten onder het mes. Zestien dagen moest hij in het ziekenhuis recupereren, maar nu is hij weer thuis. In Assebroek, bij zijn ouders thuis.

De broers Angelo (l) en Anthony Van Loo (r) zijn twee handen op één buik.

“Alles ziet er momenteel goed uit”, zegt hij. “Morgen heb ik de derde biopsie. Maar voorlopig zijn er geen tekenen van afstoting. En zelfs als dat wel zou zo zijn, is daar nog medicatie voor. Donderdag komt de kinesist ook voor de eerste keer aan huis. En binnenkort zal ik ook op de cardio-afdeling verder moeten revalideren.”

Angelo is dan ook van plan om zijn oude leven weer op te pikken. Zo wil hij zo snel mogelijk weer aan het werk, als verkoper bij Mister Foot in Wevelgem. “Volgens de dokters duurt het zo’n zes à acht maanden voor je weer normaal in de maatschappij kan functioneren. Ik ga niets forceren, maar mijn baas liet al weten dat ik welkom ben.”

“Gigantisch dankbaar”

Het donorhart redde Angelo duidelijk het leven. “Maar ik probeer er niet teveel bij stil te staan dat het iemand anders zijn hart was”, zegt hij. “Ik wacht hier al zo lang op en ik weet precies hoe alles werkt. In mijn hoofd is het duidelijk anders dan voor de buitenwereld. Al zat ik in het ziekenhuis nog niet in de omgeving om er al te veel over na te denken. Dat zal in alle rust thuis nog wel gebeuren. Ik ben hoe dan ook gigantisch dankbaar voor deze tweede kans.”

Angelo Van Loo vanop zijn ziekbed in het UZ Leuven: de operatie is goed verlopen.

Angelo Van Loo uit Brugge onderging een harttransplantatie

