Anderstalige cursisten koken voor Poverello in Brugge: “Dit zijn voor mij persoonlijk de warmste dagen van het schooljaar”

Bij cvo MIRAS (het vroegere cvo Spermalie) volgen de cursisten een opleiding tot keukenhulp. Wekelijks staan ze in de keuken om aan hun snijtechnieken te werken en leren ze meer over de Belgische keuken. De voedseloverschotten gaan naar Poverello en zo kwamen de cursisten in contact met deze organisatie. Het idee om daar eens te koken, was snel gemaakt. “We maken vandaag een groentensoep, worst met appelmoes en aardappelen en een chocoladepudding klaar”, vertelt Aya. “Normaal koken we voor onszelf. Ik hoop dat ze het lekker vinden. We koken voor mensen met weinig geld. Dit maakt het nog fijner.”

Voor leerkracht Walter is Poverello geen onbekend terrein. “Poverello is voor mij een begrip in Brugge. Jarenlang ging ik er als praktijkcoördinator met Hotel- en Toerismeschool Spermalie ieder jaar rond de kerstperiode koken met de leerlingen. Die dagen waren voor mij persoonlijk de warmste van het schooljaar. Mensen die het moeilijker hebben in onze maatschappij gelukkig maken, daar krijg ik het warm van. Waar het om draait, is deze cursisten te laten ervaren dat er ook bij ons armoede is. Dat er mensen zijn die het moeilijk hebben in onze samenleving. Door met hen een dagje naar Poverello te gaan koken tonen ze ook hun engagement naar deze mensen toe."