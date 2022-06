An (43) is West-Vlaams zorgleerkracht van het jaar: “De Oekraïense kindjes komen hier getraumatiseerd toe, het is mijn plicht om zich hier goed te laten voelen”

De Brugse geeft al vijftien jaar les in de basisschool Het Palet in de Nieuwstraat. Daar zitten iets meer dan 200 leerlingen. Ze werd uit meer dan 600 nominaties van kinderen, ouders en leerkrachten verkozen. De jury verraste An Mouton vrijdag in de klas om de trofee te overhandigen. Het is de eerste keer dat er in ons land een zorgleerkracht van het jaar verkozen wordt. Uitgeverij Averbode lanceert het initiatief om het belang van zorgleerkrachten in de Vlaamse en Brusselse scholen extra in de verf te zetten.