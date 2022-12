Amper 20-jarige Bruggeling krijgt 37 maanden cel voor aanranding van 13-jarige meisjes: “Hij is een gevaarlijk individu”

Een 13-jarig meisje stapte op 22 januari vorig jaar bij haar aankomst op school naar een begeleidster. Ze vertelde hoe haar ex-vriendje haar aan de bushalte had staan opwachten. Hij was mee op de bus gestapt en had haar daar betast aan haar borsten en tussen haar benen. Het meisje verklaarde ook dat ze bij de keel en haren vastgegrepen was. Haar ex-vriendje zou hun breuk niet hebben kunnen verwerken.

Pistool

De tiener vertelde aan de politie dat ze van 13 november 2020 tot 15 januari 2021 een seksuele relatie had gehad met Nathan V. (20) uit Brugge. Tijdens de relatie werd ze naar eigen zeggen gemanipuleerd door de jongeman. Hij bedreigde haar en haar ouders met de dood en liep ook in hun straat rond met een pistool en boksbeugel. “Als ik hem zou verlaten, dreigde hij foto’s en filmpjes van mij te verspreiden", stelde het meisje. Nathan V. ontkende in z’n verhoor de feiten van 22 januari. Voor het overige was hij naar eigen zeggen niet op de hoogte van de echte leeftijd van z’n vriendin, hoewel hij wel in chatgroepen zat met klasgenoten van haar.

Volledig scherm Nathan V. werd veroordeeld in de Brugse rechtbank. © Proot

Klimtoestel

Op 12 december 2021 werd nog een ander 13-jarig meisje slachtoffer van V. Hij nam haar op een speelplein mee naar een klimtoestel en had daar seks met haar. Dezelfde dag had hij nog een tweede keer seks met de tiener op z’n slaapkamer. In chatgesprekken ontkende Nathan V.dat hij seks had gehad met het slachtoffer. Tijdens een polygraaftest vertoonde hij echter leugenachtige reacties op die vraag. Bovendien deed hij op internet opzoekingen naar hoelang DNA achterblijft na seks.

Nathan V. werd op 5 januari dit jaar aangehouden door de onderzoeksrechter en zit nog steeds achter de tralies. Tijdens het onderzoek stelde een forensisch psycholoog een complexe ontwikkelingsproblematiek vast bij de Bruggeling en een autismespectrumstoornis. De verdediging drong in die omstandigheden aan op een straf gekoppeld aan voorwaarden. De rechtbank ging echter niet in op die vraag. “Het is belangrijk om de maatschappij te beschermen tegen een dergelijk gevaarlijk individu”, klonk het. V. kreeg uiteindelijk 37 maanden cel opgelegd. Aan z'n tweede slachtoffer en haar moeder moet hij 4.325 euro schadevergoeding betalen.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.