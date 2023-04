Amerikaanse familie brengt geborduurde meelzak uit Eerste Wereldoorlog terug thuis in Dudzele

Charles De Ketelaere koopt histori­sche brouwerij De Sterre om er appartemen­ten van te maken

Charles De Ketelaere heeft een voormalige brouwerij in de Brugse binnenstad gekocht. Dat meldt Het Nieuwsblad. De ex-speler van Club Brugge en Rode Duivel is voortaan de eigenaar van brouwerij De Sterre, een gebouw dat al 90 jaar leegstaat. De bedoeling is om het pand te restaureren en te verbouwen tot appartementen.