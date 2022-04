Amateur Cineasten belonen beste amateurfilms van het jaar

De jury was lovend voor het kwaliteitsniveau van de vertoonde films, en stelde dat de uitgebreide filmbesprekingen in de filmclub zeker hun vruchten hadden afgeworpen op de vertoonde films. Jef Van Gompel ging met de eerste prijs lopen. Verder in de top 5: Noël Canoot, Leo Bernaerd, Roland Pollet en Julien De Jaeger. De KBAC is nog altijd op zoek naar cineasten die hun kennis van het filmmaken willen verbeteren, of die zelf de eerste stappen van het filmen willen leren. Maar ook tekstschrijvers en commentaarstemmen zijn steeds welkom. Mensen met interesse kunnen vrijblijvend enkele vergaderingen komen bijwonen. Wie interesse heeft kan contact opnemen via info@kbac.be.