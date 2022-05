Alwéér extra werf langs Expresweg, nu voor aparte afslagstrook richting Knokke, levering geluidsschermen pas voor augustus

Brugge Twintiger trekt vanuit rechtbank meteen weer de straat op om in te breken: 2 jaar cel

Een 21-jarige Marokkaan heeft 2 jaar cel gekregen voor drie inbraakpogingen in bestelwagens in Brugge. Opvallend: Aida R. pleegde de feiten vlak nadat hij voor de rechtbank moest verschijnen voor... een inbraak in een voertuig.

24 mei