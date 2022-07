Altijd positieve Staf, Brugse verpleger met ALS, overleden in ‘zijn’ AZ Sint-Jan

Brugge VIDEO. Brugse Tripelda­gen sluiten af met overrompe­ling op de Markt voor Vlaanderen Zingt

Ze waren met duizenden. Ze zongen, brulden en sprongen. Vlaanderen Zingt was traditiegetrouw de apotheose van de Brugse Tripeldagen en zorgde ook dit keer voor een ware overrompeling op de Markt. “Het gratis meezingfeest is een absolute publiekstrekker en daarom willen we dit blijven organiseren op 21 juli”, verzekerde Filip De Craemer, die sinds september 2021 de voorzitter is van het Comité voor Initiatief.

22 juli