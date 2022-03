“Als álles klaar is, heeft Brugge een Museumkwartier à la Wenen”: deze dames leiden voortaan Brugse Musea

Brugge Padelclub Brugge, de eerste in de streek, overkapt terreinen en breidt uit: “In de beginjaren kwam er niemand, omdat de sport zo onbekend was”

Padelclub Brugge in Sint-Kruis heeft er in één klap vier nieuwe terreinen en enkele overkappingen bij. Een geluidswand moet bovendien de overlast voor de buurt beperken. De pionier van padel in onze regio, zeven jaar geleden opgestart door ex-voetballer Tom De Sutter, barstte immers uit z'n voegen. “Voortaan kunnen spelers hier ook in de regen terecht”, zegt de Bruggeling fier.

22 maart