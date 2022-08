“Alleen geiten mogen door. Burgers moeten geduld hebben”: Schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem geviseerd op verkeersbord

Brugge/Jabbeke Vlaanderen gaat investeert in snelwegpar­king in Jabbeke: “Beter beveiligen met hekken en camera’s om indringen­de transmi­gran­ten te vermijden”

De E40-snelwegparking in Jabbeke zal er binnenkort in beide richtingen totaal anders uitzien. In samenwerking met TotalEnergies gaat Vlaanderen investeren om de parking veiliger te maken. Dat gebeurt vooral in het kader van de transmigrantenproblematiek die zich in Jabbeke meermaals heeft voorgedaan. Er komt niet alleen een nieuwe shop en eetaanbod, maar ook een beter beveiligde parking voor vrachtwagens.

25 augustus