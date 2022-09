Alle groene parels van Assebroek en Sint-Kruis gebundeld in een boekje: “Veel gebouwen, maar ook veel groen”

Brugge Echtgenoot vindt Isabelle (50) levenloos terug in slaapkamer: “Haar vader is op net dezelfde manier gestorven”

Ze was kerngezond, maar dinsdagmorgen stierf Isabelle De Grim (50) - mama van vier (plus)kinderen - thuis uit het niets. Haar man trof haar ’s middags dood aan in bed. De verslagenheid bij vrienden en familie is groot. “Isabelle was een levensgenieter pur sang”, zegt echtgenoot Philip (60). “Ze heeft veel uit het leven gehaald, maar ze heeft er te kort van mogen genieten.”

23 september