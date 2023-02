Albanese Brusselaar vraagt vrijspraak voor mensensmokkel in haven van Zeebrugge

ZeebruggeEen 53-jarige Albanese Brusselaar vraagt in de Brugse rechtbank de vrijspraak voor mensensmokkel in de haven van Zeebrugge. Samen met twee Italianen probeerde Mateo G. volgens het parket om een transmigrant op de ferry richting Engeland te krijgen. Eerder kreeg hij daarvoor bij verstek 37 maanden cel.

Twee mannen boden zich op 3 februari 2019 aan in een Fiat Punto met Italiaanse nummerplaat bij de ferry ‘Pride of York’. Volgens hun papieren ging het om de Italianen Simone U. en Gaetano M. De passagier leek echter in de verste verte niet op de foto op zijn identiteitskaart. Uiteindelijk bleek de man een Albanees te zijn. De echte documenten van Armir S. werden aangetroffen in het handschoenkastje van het voertuig.

Albanese bende

Bestuurder Simone U. gaf toe dat het de bedoeling was om S. naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. De Milanees was eerst naar Brussel gereden samen met zijn streekgenoot Gaetano M., die pas maanden later werd opgepakt. De mensensmokkel was vanuit Italië georganiseerd door een Albanese bende, maar in ons land stond Mateo G. (53) in voor de praktische organisatie. De Albanese Brusselaar kwam niet opdagen voor zijn proces en kreeg eind 2021 een effectieve celstraf van 37 maanden. Simone U. en Gaetano M. werden voor hun aandeel veroordeeld tot celstraffen van 30 maanden met uitstel.

Mateo G. zit intussen in voorhechtenis voor andere feiten. In de gevangenis tekende hij verzet aan tegen z’n veroordeling voor mensensmokkel. Woensdagmorgen werd op z'n nieuw proces de vrijspraak gevraagd. Volgens z’n advocaat Stijn Leliaert werd Mateo G. onterecht aan het dossier gelinkt door de verklaringen van het slachtoffer. G. verbleef naar eigen zeggen zelfs in Griekenland op het moment van de feiten. Vonnis op 1 maart.

